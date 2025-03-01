15 Mayıs, Otogar ve Kınıklı Kent Lokantaları, ramazan ayında hesaplı ve doyurucu menüleriyle iftar saatlerinde Denizlililere sıcak yemek sunacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşların iftar saatlerinde yemek ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için önemli bir hizmete imza atıyor. Otogar, Kınıklı ve 15 Mayıs Kent Lokantaları iftar saatlerinde de hizmet vermeye devam edecek.

Ramazan sevincini yaşamak isteyen Denizlili vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeklere erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan uygulama, özellikle yoğun iş temposu nedeniyle evde iftar yapma imkânı bulamayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak.

