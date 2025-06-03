Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projelerine bir yenisini daha ekleyerek, bebek sahibi ailelere mama desteği sağlıyor.DENİZLİ (İGFA) - Ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere nefes aldırmayı hedefleyen uygulama kapsamında, 0-2 yaş aralığında çocuğu olan ailelere iki ayda bir mama desteği verilecek. Başvurular resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak.

Destek, sadece anne sütü kesilen veya anne sütü yetersiz olan bebeklere, doktor raporu ile belgelendirmesi şartıyla sağlanacak. Başvurular, sadece Denizli’de ikamet eden ve belirlenen kriterleri karşılayan anneler üzerinden alınacak. Destekten faydalanmak isteyen aileler, başvurularını https://cbs.denizli.bel.tr/bebekmama/ adresinden online olarak gerçekleştirebiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bebeklerin sağlıklı gelişimi, bizim için sadece bir sağlık değil aynı zamanda bir vicdan meselesidir. Ailelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara bir nebze de olsa çözüm olmak, bizim belediyecilik anlayışımızın temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“HER ÇOCUĞUN EŞİT BÜYÜME HAKKI VAR”

Başkan Çavuşoğlu ayrıca, özellikle ilk iki yaşın bebeklerin zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından kritik bir dönem olduğuna dikkat çekerek, anne sütünün bebeklerin büyüme, gelişme ve beslenmesi için ihtiyaç duyduğu besin öğelerini içeren eşsiz bir besin olduğunu, herhangi bir sebepten dolayı anne sütü kesilen veya sütü yetersiz kalan bebeklere destek olduklarını belirterek, “Her çocuğun eşit şartlarda büyüme hakkı var. Biz de bu hakkı korumak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Ailelerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek için üzerimize düşeni yapıyoruz ” dedi.