Depremler sadece binaları değil, ruhsal dünyamızı da derinden etkiliyor. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Işıl Göğcegöz, deprem korkusuyla baş edebilmek için 7 öneri paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Sarsıntının getirdiği korku ve endişe insanlarda çaresizlik duygusunu ve anksiyeteyi de artırıyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Işıl Göğcegöz anormal durumlara verilen anormal tepkilerin, bizi hayatta tutma amacı taşıdığını ve bu yüzden hepsinin çok doğal olduğunu belirtti.

Kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyen deprem korkusunun; baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı, hafıza bulanıklığı, dikkat sorunları, uyku bozukluğu ve anksiyete gibi başa çıkılması zor olan pek çok etkisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Göğceğiz, bu durumları yaşayan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini önerdi.

DEPREM KORKUSU NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

İlerleyen ve tedavi edilmeyen deprem korkusu, akut stres bozukluğu veya travma sonrası stres bozukluğu gibi ciddi psikolojik rahatsızlıklara da kapı aralıyor.

Oysa erken müdahale, sorunun derinleşmesini engelliyor. Kişiye özel uygulanacak tedavi yöntemlerinin, kişiye deprem korkusuyla başa çıkma becerisi kazandırmayı amaçladığını belirten Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Işıl Göğcegöz, bazı basit önlemlerle yaşam kalitesinin artırılabileceğini söyledi. Göğcegöz, şunları kaydetti:

Destek İsteyin: Kendinizi güvende hissedeceğiniz bir yaşam alanında kalın. Yaşam alanınız riskliyse destek isteyin. Uzak Durun: Deprem korkusunu aktif tutan haberlerden ve sosyal medya paylaşımlarından mümkün olduğunca uzak durun. Güncelleyin: Temel yaşam ihtiyaçlarınız için hazırladığınız çantanızdaki malzemeleri belirli periyotlarla kontrol ederek güncelleyin. Teknolojiden yararlanın: Acil durumlar için kullanılan mobil uygulamaları telefonunuza indirin. Sabitleyin: Çevresel güvenliğe dair hazırlıklar rahatlamanızı sağlar. Evinizde devrilme riski taşıyan eşyalarınızı duvara sabitleyin. Paylaşın: Korku anlarınızda duygularınızı yakınlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin.

Azaltın: Nefes ve gevşeme teknikleriyle sakinleşerek kaygınızı azaltın.