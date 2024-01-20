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Elbistanlı esnaf Ali Yabancı, deprem sonrası yeni bir başlangıç yaparak Aydın Çine'de kebap salonu açtı.Express Haber / AYDIN (İGFA) - Elbistan'da yaşayan esnaf Ali Yabancı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde işletmesini kaybetmenin ardından ailesi ile birlikte Aydın'ın Çine ilçesine giderek yeniden bir kebap salonu açtı.

Yeni başlangıcını Aydın'ın sıcak atmosferinde gerçekleştiren Yabancı, Elbistan'daki işletmesinin depremde yıkıldığını belirterek, "Çok şükür can kaybı yaşamadık, ancak ekmek teknemizi kaybettik. Deprem sonrasında memleketimizde yeniden hayat kurmanın oldukça zor olduğunu anladık ve ailemle birlikte Aydın'ın Çine ilçesine geldik" dedi.

Burada esnaf ve halkın desteği ile yeni kebap salonu açtıklarını belirten Yabancı, "Aydın, oldukça güzel bir şehir; Çine ilçesinde insanlar çok cana yakın. Sağ olsunlar, hepsi bize destek oldu" dedi. Yerel esnaf ve halkın desteğiyle bölgedeki insanlar arasında olumlu karşılık bulduğunu ifade eden Yabancı, ailesiyle birlikte Aydın'da kurdukları işletmelerinde yeni müşterilere lezzetli kebaplar sunmayı hedeflediklerini kaydetti.