Güzel oyuncu Derya Şen, açtığı akademi ve yetiştirdiği oyuncularla çok konuşulurken, yapımcı olarak da başarılı yapımlara imza atmayı başardı. Derya Şen akademi bünyesindeki özenle seçtiği öğrencileri eğitimleri bitmeden setlerde boy göstermesiyle ve başarılarıyla dikkat çekiyorlar.İSTANBUL (İGFA) - Önümüzdeki günlerde çekilecek olan “Arwah” isimli korku filmi için öğrencisi Sertaç Doğaner’i özel olarak hazırlayan Derya Şen, sevgili Burak Özçivit’de bir korku filmiyle şöhret kapılarını araladı, yenisini hazırlıyorum, vurgusunu yaptı. İstinye Üniversitesinde Radyo, Sinema ve Televizyon okuyan Sertaç Doğaner “Oyunculuk yapmak için derslere başlamadım, sosyal ortamda sosyalleşmek, etkileyen kötü alışkanlıklarımı üstümden atmak için yola çıktım fakat hocam Derya Şen içimden kocaman bir oyuncu çıkardı. At binme, kılıç kullanma ve aksiyon eğitimimde devam ediyor, bana duyulan güven beni kamçıladı, kimse tutamaz beni” dedi.

Kaynak: İGF