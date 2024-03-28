Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tarafından geleneksel hale getirilen 25. Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü ile 40. Suat Taşer Oyun Yazma Yarışması Ödül Töreni, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen program kapsamında, 2024 yılı Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü yazar Dr. Efdal Sevinçli’nin olurken; bu yıl 40’ıncısı düzenlenen Suat Taşer Oyun Yazma Yarışması’nda sahnelenmeye değer bulunan ve ödüllendirilen oyunların sahipleri ise DEÜ Sahne Sanatları Bölümü, Drama Yazarlığı ve Dramaturji Ana Sanat Dalı öğrencileri Dilan Kater, Eda Nur Solaklı, Gökhan Derbent ve Kazım Başer oldu.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), Dünya Tiyatro Haftası kapsamında 27 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında bir dizi kutlama, ödül töreni, panel, oyun gösterimi ve sergi açılışları gerçekleştirilecek. Etkinlik takviminin ilk gününde, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tarafından geleneksel hale getirilen 25. Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü ile 40. Suat Taşer Oyun Yazma Yarışması Ödül Töreni, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda yapıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program kapsamında, 2024 yılı Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü, yazar Dr. Efdal Sevinçli’nin olurken; bu yıl 40’ıncısı düzenlenen Suat Taşer Oyun Yazma Yarışması’nda sahnelenmeye değer bulunan ve ödüllendirilen oyunların sahipleri ise DEÜ Sahne Sanatları Bölümü, Drama Yazarlığı ve Dramaturji Ana Sanat Dalı’nda öğrenimleri devam eden Dilan Kater, Eda Nur Solaklı, Gökhan Derbent ve Kazım Başer oldu. Programa; DEÜ Üst Yönetimi, akademik ve idari kadrosu, öğrenciler ve sanatseverler katıldılar.

DEÜ’DE GELENEK 1999’DA BAŞLADI

Programda konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Türkiye’de tiyatro sanatının var olabilmesi için yaşamı boyunca tiyatroya hizmet etmiş olan, aynı zamanda DEÜ’den Fahri Doktora unvanına sahip Muhsin Ertuğrul’un anısına her yıl bir akademik ödül verdiklerini vurguladı. Bu geleneğin DEÜ’de 1999 yılında başladığını söyleyen Güzel, “Bu ödülümüz, yaşamı boyunca ülkemizde tiyatro sanatının gelişiminde yoğun emek vermiş sanatçı ve bilim insanlarımız arasından, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültemiz Sahne Sanatları Bölümü Genel Kurulu tarafından belirlenen kişiye verilmektedir. Sahne Sanatları Bölümü Akademik Kurulu, 25. Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü’nün ‘Seksenli yıllardan günümüze değin Türk Tiyatrosu tarihi ve İzmir tiyatro tarihi üzerine yaptığı özgün kaynaklara, arşivlere dayalı araştırmaları, eski yazıdan yeni yazıya yaptığı önemli tiyatro metni çeviri yazımları ve Türk Tiyatrosu alanında uzun yılları bulan eğitmenliği dolayısıyla’, Dr. Efdal Sevinçli’ye verilmesini kararlaştırdı. Güzel Sanatlar Fakültemizde öğretim üyeliği de yapmış Sayın Sevinçli’yi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

SAHNE SANATLARINDA BİR EKOL

Törende konuşan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Yakup Öztuna ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nün tiyatro sanatına katkılarını ele alan bir konuşma gerçekleştirdi. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nün 1979’dan bu yana sahne uygulamalarını seyirciyle buluşturduğuna dikkat çeken Öztuna, “Kurulduğu günden bu yana uygulama çalışmalarını sürdüren Sahne Sanatları Bölümümüz, Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalları’nda iç içe geçmiş kuramsal ve uygulamalı eğitim anlayışıyla bugünlere başarıyla ulaşmış; pek çok değerli sanatçıyı ülkemizin sanat camiasına kazandırmıştır. Bugünkü Yarışmalarımızda başarı elde eden ve ödüle uzanan tüm isimleri tebrik ediyor, sanat hayatlarında başarılarının sürmesini diliyoruz. Tiyatro bayramı kutlu olsun” ifadesinde bulundu.

Tören, açılış konuşmalarının ardından 2024 Dünya Tiyatro Günü Uluslararası ve Ulusal Bildirilerin okunması ile devam etti. 40. Suat Taşer Kısa Oyun Yazma Yarışması Ödül Töreni kapsamında sahnelenmeye değer görülen kısa oyunlar, DEÜ’lü öğrencilerin performanslarıyla seyircinin beğenisine sunuldu.

DESEM’DE TİYATRO SERGİSİ AÇILDI

DEÜ tarafından geleneksel hale getirilen bir diğer etkinlik olan 38. Tiyatro, Dekor, Kostüm, Eskiz, Maket Sergisi ise DEÜ’nün Alsancak’taki Rektörlük Yerleşkesindeki Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) fuaye alanında açıldı. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin öncülüğünde, alanında Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan serginin açılış törenine, DEÜ Üst Yönetimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve DEÜ mezunları katıldılar. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerinin eserlerinden oluşan ve küratörlüğünü Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen ve Öğretim Görevlisi Ayten Öğütcü'nün yaptığı 135 özgün eserden oluşan sergi, 5 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olacak.