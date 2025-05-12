Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 40 yıldır Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklara gönüllü annelik yapan 65 yaşındaki Nimet Gürel'i evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği İstanbul'da "Kimsesiz çocuklara 'evlatlarım' deyip 40 yıldır annelik yapıyor" başlıklı haberle tanınan ve Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukların manevi annesi Gürel'i Avcılar'daki evinde ziyaret etti.

Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altında bulunan çocuklar ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül'ün de eşlik ettiği ziyarette Göktaş, Gürel'in Anneler Günü'nü kutladı.

Çocukların "babaanne" diye hitap ettiği, 2 çocuk annesi Gürel'in, gönüllü anneliğe nasıl başladığının hikayesini dinleyen Göktaş, Gürel'in devlet korumasındaki çocuklarla çekilen fotoğraflarının yer aldığı albümlere baktı.

Bakan Göktaş, Gürel hakkında çıkan haberleri gördükten sonra hem teşekkür etmek hem de Anneler Günü'nü kutlamak için geldiğini ifade etti.

Gürel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçmişten bugüne Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ndeki değişimi, "O zaman burada 39 çocuğa tek bir anne bakıyordu şimdi 5 yıldızlı. Hepsi çocuk gelişimi mezunu annelerimizin." sözleriyle anlattı.

Ziyaret sonunda koruma altındaki çocuklar, Bakan Göktaş'a Anneler Günü hediyesi olarak duygularını yazdıkları mektupları hediye etti. Göktaş, "Bunların hepsini okuyup, size cevap vereceğim." dedi. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından binadan ayrılırken, Nimet Gürel'in komşularının da Anneler Günü'nü kutladı.