Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Sufi Sinema Festivali’ne katılan tüm sanatçılara ve sanatseverlere teşekkür etti. KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Sufi Sinema Festivali’ne katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Bosna’dan Amerika’ya, İngiltere’den İran’a, Özbekistan’dan İtalya’ya kadar birçok farklı kültürden sanat insanını, Mevlana şehri Konya’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade eden Başkan Altay, bu kapsamda 6. Sufi Sinema Festivali’nin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Başkan Altay, Konya’yı bir film, belgesel ve dizi üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını anımsatarak, “6. Sufi Sinema Festivali Konya’mızın kültürel ve manevi mirasına katkı sunuyor. Festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze, TRT’ye, tüm sanatçılarımıza ve sanatseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN SUFİ SİNEMA PAYDAŞLARI KONYA’DA BULUŞTU

Tasavvufun evrensel mesajlarını sinema yoluyla insanlığa aktarmak ve sinemaya manevi bir derinlik kazandırmayı hedefleyen 6. Sufi Sinema Festivali kapsamında yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda yapımcı, yönetmen ve oyuncu Konya’nın manevi ikliminde bir araya geldi.

FESTİVAL DOLU DOLU GEÇTİ

Tasavvuf içerikli sinema filmleri, belgeseller, söyleşiler, paneller, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle 6. Sufi Sinema Festivali; Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat, Mevlana Kültür Merkezi, Depo No: 4 ve Kültürpark’ta sanatseverlerle buluştu.

Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen festival kapsamında Halk Filmi başlığında; Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Çocuk Filmleri Seçkisi başlığında ise; Tay, Rafadan Tayfa Göbeklitepe, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler gibi sinema filmleri ücretsiz olarak Kültürpark ve AVM Sinemalarında vatandaşlara sunuldu.

Yine festival kapsamında Kültürpark’ta çocukların doyasıya eğlendiği yüz boyama, pamuk şeker, fidan dağıtımı, patlamış mısır ve sürpriz hediyelerin yer aldığı etkinlikler de 3 gün boyunca dolu dolu geçti.

