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İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki El-Fahura Okulu'na yaptığı saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'de BM bünyesinde bulunan El-Fahura Okulu'na yaptığı ve "onlarca masum Filistinli çocuğu katlettiği saldırı" şiddetli biçimde kınandığı bildirildi.

İsrail'in bu saldırısının, "Gazze'de doğrudan sivil halkı ve özellikle çocukları kasıtlı ve insafsız biçimde hedef aldığının bir başka kanıtı" olduğu belirtilen Bakanlık açıklamasında, "Gazze'de, son beş haftada İsrail'in ellerinde hayatını kaybeden kadın ve çocukların sayısı insanlık için bir utanç kaynağıdır. İsrail'in, işlediği bu ağır suçlarla hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almasına uluslararası toplum daha fazla göz yummamalıdır." ifadelerini kullandı.