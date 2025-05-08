New Jersey’de yaşayan Türk göçmenler, M.K.Ö. adlı bir Türk dolandırıcının kurduğu “sınırsız E-ZPass” tuzağına düştü. Sahte belgelerle kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcı, Lyft sistemini sahte yolculuklarla manipüle ederek büyük kazanç sağladı.abdpost.com / ABD (İGFA) - New Jersey’de Lyft, DoorDash ve Uber sürücülüğü yapan Türk göçmenler, M.K.Ö. adlı Türk dolandırıcının kurduğu tuzakla büyük bir mağduriyet yaşadı.

Bir dönem Paterson’da yaşadığı bilinen ve şu anda kayıplara karışan M.K.Ö., “sınırsız E-ZPass” vaadiyle göçmenleri kandırarak hem E-ZPass sistemini hem de Lyft platformunu manipüle etti. ABDPost.Com’a konuşan mağdurlar, finansal ve hukuki bir krizle karşı karşıya olduklarını anlattı.

M.K.Ö., yeni gelen Türk göçmenlere haftalık sabit bir ücret karşılığında “sınırsız E-ZPass” sağlayacağını iddia ederek güven kazandı. Göçmenlerden ehliyet ve ruhsat bilgilerini alan dolandırıcı, araçların ruhsat adreslerini kendi kontrolündeki adreslere yönlendirdi. Gerçekte olmayan “sınırsız E-ZPass” paketi nedeniyle biriken borçlar ve cezalar, mağdurlara bildirilmeden katlandı. Mağdurlar, evlerine gelen binlerce dolarlık E-ZPass borçlarıyla şoke oldu. E-ZPass yetkilileri, böyle bir paketin olmadığını ve sistemin aracı firmalarla çalışmadığını doğruladı.

M.K.Ö., ele geçirdiği kimliklerle sahte kredi başvuruları yaparak araçlar satın aldı ve bu araçları başkalarına kiraladı. Araçların E-ZPass borçları, trafik cezaları ve kazaları mağdurların üzerine kaldı. Mağdurlar, kullanmadıkları araçlar nedeniyle sigorta sorunları yaşadı, ehliyetleri askıya alındı, Uber, DoorDash ve Lyft hesapları kapatıldı. Ayrıca haftada 3-4 kez Zoom üzerinden 3 saatlik mahkemelere katılmak zorunda kaldılar.

LYFT’TE SAHTE YOLCULUKLAR

M.K.Ö., sahte sosyal güvenlik numaraları ve belgelerle Lyft’te sürücü hesapları oluşturdu. Yazılım açıklarını kullanarak kısa mesafeli yolculukları sistemde uzun ve yüksek ücretliymiş gibi gösterdi, böylece platformdan yüklü ödemeler aldı. Bu paraların çoğu ana hesaba aktarılırken, gerçek sürücülere ödeme yapılmadı. Lyft’in bazı hesapları kapatmasına rağmen M.K.Ö., yeni sahte kimliklerle hesap açmaya devam etti. Mağdurlar, dolandırıcılığın halen aktif olduğunu ve M.K.Ö.’nün günde binlerce dolar kazandığını iddia ediyor.

RUS HACKERLARLA İŞBİRLİĞİ İDDİASI

Mağdurların iddiasına göre M.K.Ö., Lyft sistemindeki açıkları derinleştirmek için Rus hackerlarla işbirliği yaptı. Vefat etmiş kişilerin bilgileriyle hesaplar açıldı, SMS doğrulamaları engellendi. M.K.Ö., sahte ABD pasaportu ve vatandaşlık evraklarıyla mağdurları tehdit ederek izini kaybettirdi.

Mağdurlar, benzer durumda olanların korkmadan polise başvurmasını istiyor.

Olayın büyüklüğü üzerine İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) devreye girdi. Soruşturma, ek dedektiflerle derinleştiriliyor.

Mağdurlar, adaletin sağlanması için M.K.Ö.’nün bir an önce bulunmasını talep ediyor.