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Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, su verimliliği arttırmak amacıyla ‘Su Kardeşliği’ toplantısı yapıldı.DİYARBAKIR (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Su Verimliliği Seferberliği kapsamında 28 belediye arasında “Su kardeşliği” protokolü yapıldı.

Uygulamayla Batman ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri arasında “Su Kardeşliği” protokolü imzalandı.

Proje kapsamında DİSKİ Genel Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıda, su tasarrufu, fiziki su kayıp ve kaçakları, kuraklık, küresel iklim değişikliği, suyun geleceği ve bilinçsiz tarımsal sulama konuları ele alındı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, açılışta yaptığı konuşmada, içme suyu kayıp ve kaçaklarını önlemek amacıyla kentte önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tutşi, şunları ifade etti:

“İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolü yönetmeliğine göre bu oran büyükşehir ve il belediyelerinde 2028 yılına kadar, diğer belediyelerde ise 2033 yılına kadar kademeli olarak yüzde 25 seviyesine indirilmesi hedefleniyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak seferberlik çağrısından hemen sonra Diyarbakır’ımız için daha verimli olmak adına ne gibi tedbirler alabileceğimizi değerlendirmeye başladık. Suyumuza sahip çıkmanın her birimizin sadece vatandaşlık görevi değil insani bir yükümlülüğü olduğunu hatırlatmak isterim.”

DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarının anlatıldığı toplantıda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü sunumu yapıldı.

Toplantının ardından öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla Mehmet Sabri Güzel İlköğretim Okulu ziyaret edildi. Etkinlikte, okul önünde getirilen bilgi aracında öğrencilere suyun önemi anlatıldı.

Toplantıya Batman Belediye Başkan Yardımcısı Ali Eraslan, Batman Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili Murat İşcan ile teknik personeller de katıldı.