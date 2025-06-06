Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin 13 katlı bloğunda çıkan yangında anne ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 38 kişinin kurtarıldığını, itfaiyenin çalışmalara devam ettiğini bildirirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.ANKARA - DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan 13 katlı bir binada dün akşam saatlerinde çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, itfaiye ekipleri yangının ilk anından itibaren olay yerinde müdahaleye başladı ve sepetli vinçle 38 kişi tahliye edildi. Ancak hastaneye sevk edilen 23 kişiden, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep (4) hayatını kaybetti. Belediyeden yapılan açıklamada, “Acımız çok büyük ve ağır. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır diliyoruz,” denildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hepimizi derinden üzen bu olayda hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" diyerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 başsavcı vekili koordinesinde 2 savcıyla adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1930727695358542311

Yangının elektrik panosundan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.