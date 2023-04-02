Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Dr. Sinan Oğan'ın İmam hatipli Suriyeli öğrencilerin ücretleriyle ilgili iddiaları İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyon Bülteni'ne yansıdı. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, detaylar bültende paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından hazırlanan ve dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret edildiği 31 Mart-1 Nisan 2023 tarihli Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle imam hatipli Suriyeli öğrencilerin ücretleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca (YTB) ödenecek" iddiasıyla ilgili de şunlar kaydedildi:

"27 Temmuz 2022 tarihli ve 34905 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 3'üncü maddesinde belirtilen Suriye uyruklu öğrencilere ilişkin düzenlemeye göre, Suriye uyruklu olup burslandırması yurt dışı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen öğrencilerin, öğrenim ücretleri burslandırmayı yapan yurt dışı kuruluş tarafından YTB hesabına aktarılır ve YTB tarafından bu öğrenciler adına ilgili yükseköğretim kurumuna aktarılır. Aynı Kararın Geçici 1'nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, burslandırmaları yurt dışı kuruluşlar tarafından yapılanlar hariç, 2021-2022 eğitim-öğretim yılından sonra kayıt yaptıran Suriye uyruklu öğrencilerin öğrenim ücretleri ise YTB tarafından değil, ilgili öğrenciler tarafından ödenmektedir.

Diğer taraftan, adı geçen kararın 3'üncü maddesinin dördüncü fıkrası, yalnızca imam hatip okullarını değil, yurt dışında lise düzeyinde eğitim veren ve Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfına bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumlarından mezun olan öğrencileri ve faaliyetleri uluslararası anlaşmalarla (1923 Lozan Barış Antlaşması) düzenlenen yurt dışındaki Türk azınlık okullarından mezun olan öğrencileri ile Müslüman dinî idarelere bağlı imam hatip lisesi mezunu öğrencilerin öğrenim ücretlerini düzenlemektedir. Kararnameye göre, adı geçen okullardan mezun olan ve yurt dışı kabul kontenjanları dâhilinde ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri bu öğrenciler adına YTB tarafından karşılanmaktadır."