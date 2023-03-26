Doğanın uyanışı olarak nitelenen ilkbaharın gelmesiyle ağaçlar çiçek açtı.İsteniş Hakan TÜPLEK / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Soğuk ve karlı iklimi ile bilinen Afyon ne yazık ki son yıllarda bu soğuk ve kar yağışlı kış mevsiminden bahsettiremedi.

Kurak ve kar yağışı olmadan kış mevsimi bitti. Yerini bahar mevsimine bıraktı.

Fotoğraf ve doğa tutkunları için eşsiz manzaralara fon olan çiçeklenmiş ağaçlar don tehdidi ile karşılaşmaz ve bahar yağmurları ile sulanırsa bol meyve vereceğinin de habercisi...

Vatandaşlar kar beyazını bu sene yerde değil, ağaçlarda görüyoruz dediler.

Ağaç tarımı ile uğraşan çiftçiler yüksek maliyet ve hayat pahalılığında geçimlerini sürdürebilmek için yüksek rekolteli ve doğru fiyat ile ürünlerinin yetişmesini bekliyorlar.