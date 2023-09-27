İlçeye yaptığı önemli yatırımlarla modern bir kent inşa eden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, mutlu şehir Çine vizyonu için vatandaşları kültür sanat etkinlikleriyle de buluşturmaya devam ediyor.



Başkan Dinçer’in öncülüğünde gerçekleştirilen Çine Belediyesi Yaz Etkinlikleri kurslarından Drama Kursu’nda eğitimini tamamlayan öğrenciler, birbirinden eğlenceli 7 skeçlik tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Dedikoducu Şevket, Güzellik Yarışması, Gelin Kaynana, Anne Kız Karne, Evlilik Yıldönümü, Tiki Baba, Nüfus Dairesi isimli tiyatro oyunları, Çine Belediyesi Kültür Merkezi’nde 29 Eylül Cuma günü saat 20.30’da sahnelenecek.

BAŞKAN DİNÇER’DEN DAVET



Çine’nin adını her alanda duyurmak için aralıksız çalıştıklarını belirten Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, vatandaşları ücretsiz tiyatro oyunlarına davet ederek, “Çine Belediyesi olarak açtığımız kurslarla geleceğin futbolcularını, tiyatrocularını, sporcu ve sanatçılarını yetiştirmek için çalışıyoruz. Yaz etkinliklerimiz kapsamında açtığımız kurslardan drama kursuna katılan öğrencilerimiz, hazırladıkları tiyatro oyunuyla yeteneklerini sergileyecek. Tüm Çineli hemşehrimizi oyunları izlemeye davet ediyorum” dedi.

