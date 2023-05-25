Aday adaylık sürecinin başlamasından bu yana yoğun temposu ile Aydınlıların takdirini kazanan, kısa sürede Aydın'ın 300'den fazla farklı mahallesini ziyaret ederek kentte adeta sıkılmadık el, basılmadık taş bırakmayan ve ardından 14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde hemşehrilerinin oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili seçilen Evrim Karakoz, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Afyonkarahisar'a gitti.

Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına destek vermek amacıyla Afyonkarahisar'da görevlendirilen Karakoz, sabah saatlerinde kente vardı. Burada Millet İttifakı ortağı siyasetçiler ve belediye başkanları ile buluşan Karakoz'a çalışmalarında CHP Aydın İl Disiplin Kurulu Üyesi Orçun Akbulut ve CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Burak Yılmaz da eşlik etti.

Karakoz Ulu Önder Atatürk'ün sözlerini hatırlattı

İlkokul ve ortaokul yıllarını geçirdiği Afyonkarahisar'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen CHP Aydın Milletvekili Karakoz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez" sözlerini hatırlatarak, "Kritik bir seçim sürecinden geçmekteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında da en iyi şekilde sahip çıkacağız.

Genel Merkezimiz ve Genel Başkanımızın görevlendirmesi ile 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına destek vermek, selamını hemşehrilerimize iletmek üzere Afyonkarahisar'a geldik. Çocukluk yıllarımı geçirdiğim bu kentte olmaktan mutluluk duyuyorum. 2 gün boyunca yoğun bir tempo ile hemşehrilerimizle buluşacağımız Afyonkarahisar'da da Aydın'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na duyulan sevginin yansımasını gördük. Hemşehrilerimizin değişime inancı tam. Geliyoruz!" dedi.