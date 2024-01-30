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DOSABSİAD, DOSAB’lı sanayiciler ve üyeleri ile birlikte 37. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski tarafından DOSAB Sosyal Tesisleri’nde ağırlandı. DOSAB’lı sanayicilerin yer aldığı toplantıda bölgedeki faaliyetleri ve sanayinin güncel durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı ve DOSABSİAD’ın 37. Kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölge firmalarının şehrin ekonomik büyümesine önemli katkılarda bulunduğunu, DOSAB ve DOSABSİAD’ın da çalışma ve projeleriyle bu hamleye başarıyla liderlik ettiğini ifade etti.

"DOSAB’ta faaliyet gösteren tüm firmalar sadece Bursa’ya değil, ülkemizin ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. Kentimiz her zaman sanayi ve istihdam potansiyeliyle Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olmuştur. Burada bulunan tüm sanayicilerimizin de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, katma değerli sanayi dönüşümünü gerçekleştirme yolunda sürdürülebilir kalkınma ve büyüme adına kilit rolünü güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, dernek olarak sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunduklarını belirtti.

Çevikel, “Bölgemizde faaliyet gösteren 600'e yakın işletme, gerçekleştirdikleri ihracat ve istihdam sağladıkları 50 bin kişi ile Türkiye ekonomisinin güçlenmesine öncülük ediyor. Burada bulunan ve bugünkü güçlü konumumuza gelmemizde emeği geçen tüm sanayicilerimize 37’nci kuruluş yıldönümümüz dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyor, işbirliği ve dayanışma içinde daha nice başarılara hep birlikte ulaşmayı diliyoruz. Türkiye'nin ekonomik kalkınması adına üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz.” sözlerini kullandı.

Toplantı sonunda DOSABSİAD’ın 37. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama pasta kesimi de gerçekleştirildi.