Bölgenin tanınmış hekimlerinden Dr.Koray Topçu tarafından yazılan “Lütfen sevgilere Basmayın” isimli kitap baskıdan çıkarak kitapseverler ile buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Uzun zamandır çalışmaları devam eden “Lütfen Sevgilere Basmayın” isimli kitap ANAYURT Yayınları tarafından basıldı.

Geçtiğimiz hafta itibarı ile okuyucularına “merhaba” diyen “Lütfen Sevgilere basmayın” isimli kitap ile ilgili bilgiler veren Dr.Koray Topçu şunları kaydetti:

"Bir geçmiş hikayesi bu. Yaşanılmış ve hiç unutulmamış. Sevmeyi öğrenirken; emeklemeyi öğrenen bir çocuk heyecanıyla, düşe kalka yaşanılan bir geçmiş. Kayseri’nin karlı sokaklarında, Bedesten’in serin avlularında, Kapalı Çarşının ışıklı, rengarenk kalabalıklarında, bazen hüzün, bazen neşe ile geçen bir hikâye. İçerisinde benim, sevdaların, yalnızlıkların, hayallerin ve kaba gerçeklerinin bulunduğu bir geçmiş. “Şehrine aşık insanlara, çocuklarını okutmak için meçhule gönderen çalışkan ve cesur anne babalara, tiyatro yapıp aç kalanlara, sevdalara, sevilen ve unutulanlara, tıp öğrencileri ve hekimlere…” Ait bir hikâye. Yaşadıklarımızı anlatabildiysek ne mutlu bize.”

DR.KORAY TOPÇU KİMDİR?

1964 yılında Erzurum’da doğdu. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk orta ve lise eğitimini farklı illerde yaptı. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı ve büyük bir aşk ile bağlandı. Hayatını tiyatro şekillendirdi.1989 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru oldu.

Tıp eğitimi sırasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında kurucu Rejisör ve Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı. Yönetmeni olduğu Konservatuvar Tiyatro bölümü çağdaş tiyatro anlayışına kattığı yeni fikirler ile katıldığı birçok festivalden ödüller almıştır. Zorunlu Hizmet nedeniyle tiyatroya bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Ama tiyatrodan yani ilk aşkından hiç vazgeçmedi. Hekimlik mesleğinde daha iyiye ulaşmak gerektiği düşüncesi ile İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Cerrahisi uzmanlığı eğitimini 2004 yılında tamamladı. Aktif olarak hekimliğine devam etmektedir.