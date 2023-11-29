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Edirne'de meydana gelen şiddetli yağış Keşan'a bağlı Akçeşme’de bir vatandaşın ağılının su basmasına yol açtı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tarafımıza ulaşan Akçeşmeli Mustafa Nalbantlar adlı vatandaşın dile getirdiği iddiaya göre, DSİ evine daha uzakta bulunan su kanalının yerine evine daha yakın bir noktada su kanalı açtı. Nalbantlar, DSİ’nin hatasından dolayı zarar gördüğünü öne sürdü.

Açılan kanalın yağan ilk şiddetli yağmurda bakmakta olduğu hayvanların ağılının sular altında kaldığını belirten Akçeşmeli vatandaş, “DSİ’nin evimize çok daha uzakta olan su kanalı, her nedense yeni bir kanal açılmasıyla evimize daha yakın bir noktaya getirildi. Önceki akşam yağan şiddetli yağış nedeniyle hayvan ağılım tamamen sular altında kaldı. Koyunlarım zarar gördü. Bu anlamda DSİ’nin bu konuyu tekrar gündeme getirerek bu su kanalı ile ilgili bir çalışma yapmasını ve daha sonraki günlerde tekrar zarar görmemin önüne geçilmesini bekliyorum. Keşan İl Genel Meclis üyelerini de bu konuyu gündeme alarak bir çalışma başlatmalarını da bekliyorum” diye konuştu.