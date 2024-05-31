Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulunda (III. Kademe) Dünya Süt Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hacı Durmuş, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür TAĞIZADE katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Konak ilçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve dans gösterileri ile günün önemine dair konuşmalar yapıldı ve öğrencilere süt dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Mustafa Şahin, yaptığı konuşmada sütün insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Sağlıklı beslenmek için insan yaşamının her evresinde süt gereklidir. Süt, insan ömrü boyunca en kıymetli besinlerdendir. İlimiz, süt ve süt ürünleri üretiminde en önemli merkezlerden biridir ve tüketicilerin sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için tüm ekiplerimizle çalışmalar yürütmekteyiz ve çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik kapsamında okul bünyesindeki el sanatları atölyesinde yapılan çalışmalar, okul sera alanı ve bahçede incelemeler yapıldı.

Programın ardından yine Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan süt günü etkinlikleri, İl Müdürü Mustafa Şahin’in katılımı ile Konak meydanında, çocuklara süt dağıtımı yapılarak son buldu.