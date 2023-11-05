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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Uluslararası Grup Psikoterapisi ve Grup Süreçleri Derneği’nin (IAGP) savaş, siyasi baskılar, doğal afetler ve diğer zor durumlarla ilgili yeni çalışma stratejisini oluşturduğu travma ve afet konferansına ev sahipliği yaptı.ANTALYA (İGFA) - Klinik uygulama, danışmanlık, eğitim, bilimsel çalışmalar ve sosyo-kültürel ortamlara uygulanan grup psikoterapisi, grup sürecinin gelişmesi ve incelenmesi üzerine çalışmalar veren IAGP, Türkiye’de ilk konferansını Antalya Muratpaşa’da topladı.

IAGP ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen konferansta son yıllarda dünyayı sarsan savaş, siyasi baskılar, doğal afetler ve salgın hastalıklar ve doğurduğu olumsuz sonuçlarla ilgili grup terapisi ve yeni çalışma stratejileri oluşturuldu.

ABD’den Rusya’ya kadar 29 ülkenin katıldığı konferansın ana temasını bireysel acıyı paylaşmak ve toplu travma oluşturdu. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansın açılışında Başkan Uysal da yer aldı.

Konuşmasındainsanlığınyarış, göç, kabına sığmama, mevcut durumdan hoşnutsuz olma duygularıylaekonomik ve fiziksel anlamda bir travma halinde olduğunu ve ve dünyanın savaş alanına dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Uysal, “Bir grup duyarlı uzmanın semptom giderici, ortaya çıkan sonuçları giderici kahramanca çalışmaları çok değerli. En azından ortaya çıkan sonuçların bir kısmı bu şekilde kontrol edilebilirler. Ben dünyada grup terapilerine ihtiyacı olmayan bir toplum olduğunu zannetmiyorum.”

3-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen konferans açılışın ardından Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) devam etti. Program süresince paralel eğitim gruplarıyla atölye çalışmaları, özel hedef gruplarıyla görüşmeler, çalıştaylar, paneller ve sempozyumlar yapıldı.