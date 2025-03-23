Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ya Kayseri ziyaretinde dünyanın ilk tıp fakültesi olarak bilinen Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’ni gezdirerek Kayseri’nin sağlık alanındaki yerini de ifade etti.KAYSERİ (İGFA) - Bir dizi programı dolayısıyla Kayseri’ye gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kadim kent Kayseri’de dünyanın ilk tıp fakültesi olarak bilinen ve Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi şeklinde hizmet veren müzeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın refakatinde ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyete, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi ziyaretinde Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Ufuk Sekmen ile daire başkanları da yer aldı.

Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun’un sunumu ile gerçekleşen ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzenin ziyaretinde Bakan Memişoğlu, müzeye dair bilgileri ilgiyle dinledi ve müzeyi inceledi.

Ziyaretinde müze ziyaretçi defterini de imzalayan Bakan Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, ‘muhteşem eser’ olarak nitelediği müze hakkında şunları söyledi: “Kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan Kayseri Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, geçmişimizin derinliklerine ışık tutan eşsiz bir kültür. Ecdadımızın ilim, sanat ve mimarinin yüksek seviyesini gözler önüne seren bu değerli müzenin, korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük bir önem taşımaktadır. Bu eşsiz mirasın yaşatılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, bu muhteşem müzenin Kayseri ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Eserin, ecdadın sağlığa ne kadar önem verdiğinin bir kanıtı olduğunu dile getiren Memişoğlu, “Esasında Tıp Fakültesi’nin ilk örneğini bin 200’lü yıllarda bütün dünyaya gösteren medeniyetin temsilcileriyiz. İnşallah biz de onlara örnek olacağız, onları örnek alarak daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Daha ileriye gideceğiz. Allah onlardan razı olsun. Mekânlarını cennet eylesin” ifadelerinde bulundu.

Böyle yerleri görünce vizyon ve medeniyetin ne denli önemli olduğuna şahit olduklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, Avrupa’daki tıbbın temelinin buralarda atılmış olduğunu vurgulayarak, “İnşallah bizler de en iyi şekilde dünyaya tıp anlamında temsil edecek bir ülke oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda, desteklerini sonuna kadar alıyoruz, teşekkürlerimiz iletiyoruz” dedi. Memişoğlu herkesin bu müzeyi ve buradaki vizyonu görmesi gerektiğinin altını çizerek, “İnşallah bu medeniyeti yeniden dünyaya hâkim hale getireceğiz. Bu medeniyet iyilik medeniyeti, şifa medeniyeti, doğruluk medeniyeti, barış medeniyeti. Onun için de dünyanın barışa, huzura ve bizlere ihtiyacı var” diye konuştu.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise “Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Sayın Kemal Memişoğlu ile birlikte, dünyanın ilk tıp merkezi olarak bilinen Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’ni ziyaret ettik. Selçuklu’nun ileri tıp anlayışını günümüze taşıyan bu eşsiz yapı, bilim ve şifanın buluştuğu önemli bir miras. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu mirasa gözümüz gibi bakıyoruz” ifadelerini paylaştı.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç Bakan Memişoğlu'ya Büyükşehir Belediyesi yayını olan Selçuklu Uygarlığı Müzesi kitabı hediye etti. Gerçekleşen ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı da çekinildi.