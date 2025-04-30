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İddiaya göre, intihar eden kişi İl Sağlık Müdürlüğü avukatı M.Ç. Olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, yetkililerin inceleme başlattığı bildirildi.

Şehir merkezindeki valilik binasında meydana gelen olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düzce Valiliği kampüsünde silah sesleri duyuldu. İddiaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü avukatı M.Ç. intihar etti. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği kampüsünde silah sesleri üzerine hareketli anlar yaşandı.

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