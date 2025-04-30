Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu’nun Şirinevler Mahallesinde gerçekleştirilen yağmur suyu hattı çalışması ile uzun yıllar beklenen hizmet gerçeğe dönüştü.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu’nun Şirinevler Mahallesinde gerçekleştirilen yağmur suyu hattı çalışması ile uzun yıllar beklenen hizmet gerçeğe dönüştü. Az bir yağmurda dahi ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, sorunu kısa sürede çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Şirinevler Mahallesinde yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirerek, uzun yıllardır yaşanan alt yapı sorununa neşter attı. Bölgede kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, çalışmalar kapsamında yağmur suyu hattını Civil Deresi’ne bağladı. Ayrıca yan kollarla hattı besleyen ilave bağlantılar da yapılarak bölgedeki su birikintisi ve taşkın riskine karşı önlem alındı.

AFAD, HUZUREVİ VE YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ARTIK GÜVENDE

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bölgede bulunan AFAD İl Müdürlüğü, Huzurevi ve Yavuz Sultan Selim Camii’nde su baskını riski ortadan kaldırıldı.

Şirinevler Mahallesi Muhtarı Yaşar Temel, yapılan çalışma ile su baskını sorunlarının çözüme kavuştuğunu söyledi.

Mahalle Muhtarı Temel şöyle konuştu:

“Özellikle bu yaz mevsiminde aşırı yağışlar sonrası camiye girmek imkansız hale gelmişti. Sivil savunma mevkii ve Huzurevinin bulunduğu alan su ile dolmuştu. Büyükşehir Belediyesi buraya el attı ve yağmur suyu hattını yeniledi ve bu sorunları ortadan kaldırmış oldu. Büyükşehir Belediyesi hizmetin hangi alanlarda yapılacağını çok iyi biliyor. Şirinevler mahallesinde bunu bizzat yaşamış, görmüş ve sorunu da ortadan kaldırmış olduk.”

“HAYALİMİZ KISA SÜREDE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ”

Yavuz Sultan Selim Camii İmam Hatibi Muhammet Yücedağ ise hayal olan hizmeti mahalleleri ile buluşturan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Burada ciddi manada bir sorun vardı. Özellikle vatandaşların camiye girişlerinde, araç geçişlerinde az bir yağmur yağdığında dahi ciddi sorunlar meydana geliyordu. Çelebioğlu mevkiinden gelen yağmur suları burayı doldurarak göle dönüştürüyordu. Camimizin altında 100 tane öğrencimiz var. Çocuklar camiye çizmeyle dahi geldiğinde ayaklarına su doluyordu. Bu hizmet vatandaşlar için bir hayaldi ancak Büyükşehir Belediyemiz bunu kısa sürede gerçeğe dönüştürdü. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemize ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.