Düzce Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde, binek ve hafif ticari araçlar için süspansiyon ve direksiyon parçaları üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Havalandırma ünitelerinde başlayan yangın, kısa sürede fark edilerek ihbar edildi.

Olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine yönelik tahkikat başlattı.