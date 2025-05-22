Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası’ programına katıldı. Programda konuşan Büyükkılıç, “Gastronomi alanında Kayseri için değişik medeniyetlerden kaynaklı zenginlikler şehri çeşitliliği var” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Asur, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri’nin bu medeniyetlerden süzülüp gelen zengin mutfağının tüm dünyaya tanıtımı için önemli projelere imza atan Başkan Büyükkılıç, gastronomi alanında kente değer katacak her türlü organizasyona da güçlü şekilde destek veriyor.

Bu çerçevede Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi iş birliğinde gastronomi derneklerinin de destekleriyle Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde düzenlenen Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası programına katıldı.

21–27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, daire başkanları ve gastronomi derneklerinin temsilcileri ve ünlü şefler ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın da Kayseri’de düzenlendiğini hatırlatarak Kayseri’nin dayanışma içerisinde zenginliklere vesile olduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Hem zenginlikler şehri oluyor hem etkinliklerle de çeşitlilik oluşturuyoruz” dedi.

Büyükkılıç, gastronomi alanına ilgi duyan gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Gastronomiye ilgi duyan, kendini yetiştiren, günün koşullarına uyarlayan ve geçmişi geleceğe taşıyacak anlayış içerisinde yetişen yavrularımızın, dostlarımızın herhangi bir işle ilgili sıkıntısı olmayacağı kanaatindeyim. Yeter ki kendisini bu alanda etkin ve yetkin hale getirsin” diye konuştu.

Ata buğdayı olan gacer buğdayı hakkında bilgiler de veren Büyükkılıç, gacer buğdayının tok tutması ve glüten hassasiyeti olanların tercih edebileceği, besleyici bir buğday türü olması nedeniyle önemli olduğuna işaret ederek “Kayseri’de bir kreatif manada, ulusal bazda şehrimizi UNESCO’nun geçici listesine taşıdık” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin listeye girdiğini ve kalıcı olması gerektiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, hem yeme-içme mekânı hem de eğitim mekânı olacak Mutfak Sanatları Merkezi’nin Kayseri’ye yakışacağını söyledi.

Kayseri’nin büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını yaşatmayan bir şehir olduğunu vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Bizim bunu daha da geliştirmemiz lazım. Bizim daha da sorumluluk mantığı içerisinde hareket etmemiz lazım. Bunu sağlayacak olan sizlersiniz. Bizim yaptıklarımızı paylaşacak olan sizlersiniz. O açıdan da sizleri seviyoruz, sizlere çok fırsat vermek üzere hareket ediyoruz” sözleri ile insanlara hizmetkâr olduklarını kaydetti.