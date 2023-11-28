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Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kasım Aktaş Ortaokulu öğrencilerini misafir etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de ortaokul öğrencilerine kışlayı gezdiren İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nı tanıtıcı sunumların yanı sıra trafik semineri, TİM Jandarma Çizgi filmi gösterimi, envanterdeki araçların tanıtımı ile köpek gösterisi faaaliyetleri icra etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler de veren ekipler, çğrenci ve güvenlik birimleri buluşmasını birlikte çektirdikleri hatıra fotoğraf ile noktaladı.