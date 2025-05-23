Düzce’de D-100 karayolu Kervan mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, S. Altun idaresindeki 54 AHK 417 plakalı otomobil, bir kamyonun trafikte sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan C. Altun yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C. Altun, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kaza dolayısyla bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.