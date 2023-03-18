Düzce'de sağlık sorunları yaşayan hasta laparoskopik cerrahi yöntemi ile 6 ayda 56 kilo verdi. Obezite cerrahisi sonrası çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezite ile mücadelede, diyet ve spor gibi yöntemlerle kilo veremeyen hastalar için laparoskopik cerrahi yöntemi hayat kurtarıcı oluyor.

Alınan bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran H.D. fazla kiloları dolayısıyla başta solunum yetmezliği olmak üzere bir dizi sağlık sorunu yaşadı.

Diyetisyen desteği ve spor yaparak fazla kilolarını veremeyen H.D. yaklaşık 6 ay önce geçirdiği ameliyat sonrası 56 kilo verdi. Yaşam standartları ve hayat kalitesi artan hasta H.D. “Gerçekten hayat felsefem bile değişti. Hastalıklarım tamamen geçti. İleri derece uyku apnem, kolesterol, şeker ve nefes darlığım vardı. Öncelikle kendimi de sevmeye başladım. Önceden alışveriş yaparken kendime yakışanı değil, üzerime olanı almaya çalışıyorum. Şimdi ise kendime yakışanı seçebiliyorum. Psikolojimi dahi çok olumlu yönde düzeltti diyebilirim. Diyet ve sporla kilo veremeyenler, tereddütsüz başvurabilirler" diye konuştu.

Hastanın ameliyat sonrası iyi bir süreç yönetimi gerçekleştirdiğini ifade eden Düzce Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan da, "Hastamız geldiğinde tanıyamadım. Çok iyi bir süreç yönetimi geçirdi. Yüksek riskli ameliyat grubunda bir hastaydı. Ameliyat sürecini iyi atlattı, ameliyat sonrası da vücut kompozisyon analiz ve tetkiklerini gözden geçirdiğimizde metabolik sağlığının da yerine geldiğini ve hayat kalitesinin çok yükseldiğini gördük. Bizim için sürpriz bir son değil. Önemli olan bu süreci hayat tarzını değiştirerek sürdürmesidir" dedi.