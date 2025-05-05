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İhbar üzerine trafik ekipleri otomobilin plakasına ters yönde araç kullanmaktan 9 bin 267 TL para cezası yazıldı.

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Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen ters yönde araçların arasında lerleyen sürücüye ceza yağdı.

Düzce'de ters yönde ilerleyen otomobil, trafiği tehlikeye soktu. Uyarılara aldırış etmeyen sürücüye trafik ekiplerince 9 bin 267 TL para cezası kesildi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkezde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonundan çıkıp ters yönde ilerleyen 06 DMM 143 plakalı otomobil trafiği tehlikeye düşürdü.

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