Düzce'de Y.E. Ulcay'ın kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek motosikletli polis aracına çarptı, H.D. ve O.A. yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza inceleme altında.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Kuyumcuzade Bulvarı'ndan Öztürkler Kavşağı istikametine seyir halinde olan Y.E. Ulcay yönetimindeki 81 AEE 695 plakalı otomobil, aniden karşı şeride geçti.

Bu sırada kent merkezi yönünde ilerleyen motosikletli yunus polis aracına çarpan otomobil, kazaya neden oldu.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan polis memurları H.D. ve O.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memurları, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.