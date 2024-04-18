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Kaza dolayısıyla tek şeritten sağlan trafik araçların kaldırılması sonucu tekrar normal akışına döndü.

Yaralılara kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevrekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler A.Sel, S.Baycan ve yolcu olarak bulunan Selçuk Baycan yaralandı.

Düzce Akçakoca bağlantı yolu Konuralp mevkisinde Ayhan Sel idaresindeki 16 UF 147 plakalı otomobil ile Serkan Baycan yönetimindeki 81 DZ 452 plakalı otomobil çarpıştı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil orta refüje çıktı.

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