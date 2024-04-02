Türkiye’nin eğitim alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), yedi yıldır sürdürdüğü ‘Atma Bağışla Projesi’ ile çocukların eğitimine destek olmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - TEGV’in T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilen Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile ortak hareket ederek 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Atma Bağışla Projesi’ kapsamında evde, okulda, iş yerinde kullanılmayan e-atıklar TEGV’e bağışlanabiliyor.

E-ATIKLAR ÜCRETSİZ OLARAK GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNE GÖNDERİLİYOR

Proje ile doğanın korunmasına katkı sağlanırken, çocukların eğitimine de destek olunuyor. Projeye destek olmak isteyenler basit bir adımla katılım sağlayabiliyor.

Küçük e-atıklar 30 kilo veya 30 desi şeklinde paketlenerek 902 513 042 koduyla PTT aracılığıyla anlaşmalı geri dönüşüm tesisine ücretsiz olarak gönderilebiliyor.

250 kilogram ve üzerindeki atıklar için lisanslı geri dönüşüm tesisi aracı adrese gelerek ücretsiz alım sağlayabiliyor.

Bu bağışlarla elde edilen gelir, imkânı kısıtlı çocukların TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor.

Projenin başladığı 2017 yılından bugüne kadar 540 tondan fazla e-atık toplandı ve buradan elde edilen gelirle 5 bin 500’den fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sunuldu.

Bugüne kadar 25 binden fazla kargo gönderisiyle e-atıklar taşındı. “Atma Bağışla Projesi” değişime yön veren lider projelerin ödüllendirildiği Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği'nin 15. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde "Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Ödülleri" kapsamında Atık Yönetim kategorisinde ödüle layık görüldü ve Bronz ödül kazandı.