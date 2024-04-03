Müziği başarılı isimlerinden Ece Mumay, geçtiğimiz hafta sahne aldığı konser programında tercihini Katerina Ekşioğlu yeni koleksiyonundan yana kullandı.İSTANBUL (İGFA) - Modanın tercih edilen markaları arasında yer alan Katerina Ekşioğlu, sanat dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Başarılı sanatçılardan Ece Mumay’ın giydiği şerit aksesuarlı gabardin kumaş siyah tulum moda tutkunlarının beğenisini kazanırken; kristal taş detayları ön plana çıktı.

Tasarımlarında kadınların özgür, feminen ve bir o kadar özgüvenli hissetmelerini amaçlayan Katerina Ekşioğlu, geçtiğimiz aylarda Bakü Moda Haftası’nda tanıttı. Koleksiyonda modaseverlerin hem günlük hem de gece hayatında giyebilecekleri tasarımların yanı sıra özel günler için tercih edebilecekleri abiye tasarımlar da yer alıyor.

Katerina Ekşioğlu koleksiyonlarını tercih eden isimler arasında cemiyet hayatının yanı sıra İrem Derici, Ivana Sert, Tülin Şahin ve Zeynep Bastık gibi ünlü isimler de yer alıyor.