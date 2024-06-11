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Kongrede Yıldırım’ın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

225 delegenin oy kullandığı seçimde EASKF'nin yeni başkanı 117 oy alan Muzaffer Yıldırım oldu. Yıldırım’ın rakibi Ayhan Dinç ise 107 oyda kaldı.

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 16'ıncı Seçimli Genel Kurulu Cumartesi günü saat 13.00'te Edirne Amatör Spor Kulüpleri Tesisi'nde yapıldı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) seçimi yapılırken kazanan belli oldu. Genel kurulda mevcut başkan Muzaffer Yıldırım ve Ayhan Dinç yarıştı.

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