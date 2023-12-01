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Edirne'de İpsala Trafik Jandarması Timleri tarafından Hacıköyü Ortaokulu'nda 5-6-7-8 sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, güvenli bir trafik akışının sağlanması ve sıfır kaza düsturuyla meydana gelen can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik öğrencilere eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.



Bu kapsamda, İpsala Trafik Jandarması Timleri tarafından Hacıköyü Ortaokulu'nda 5-6-7-8 sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların trafikteki hareket tarzı konularında bilgiler verilirken, öğrencilere jandarmanın kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı.