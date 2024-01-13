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Edirne Keşan Belediyesi, geçtiğimiz Perşembe günü kutlanan Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara kandil simidi ikram etti.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre kandil simidi dağıtımına; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Özkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ve Nuran Uslu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nuriye Altın ve Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, Belediye Meclis’inin bazı üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Programda, 10 bin adet kandil simidi dağıtıldığı vurgulandı.

HELVACIOĞLU: “REGAİP KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN”

Regaip Kandili’nin Keşan, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlar getirmesini dileyen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Üç ayların müjdecisi bu mübarek gecenin, sağlığa huzura, esenliğe, berekete, iyiliklere ve güzelliklere vesile olması diliyorum. Mübarek Regaip Kandilimizi dualarımızla idrak ediyoruz. Rahmeti ve bereketi bol olan üç ayların habercisi Regaip Kandili’mizi vatandaşlarımızla kutluyoruz. Rahmet, bereket, mağfiret iklimi üç ayları müjdeleyen Regaip Kandili’nin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz. Regaip Kandili’miz mübarek olsun” dedi.