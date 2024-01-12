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Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, basın mensuplarının “Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen programda bir araya geldi.

Şehir Kulübü’ndeki programa Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun yanı sıra; AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ile Keşan’daki yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Başkan Helvacıoğlu, iletişimin önemine dikkat çekti. “Gazetecilik zor bir meslek. Zaman ve mekan tanımayan, büyük bir fedakarlık isteyen, hayatınızı ortaya koyduğunuz meşakkatli meslek" diyen Başkan Helvacıoğlu, "Basın mensuplarımız; her türlü saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Zor şartlar altında büyük bir gayretle toplumun doğru, güvenilir ve tarafsız bir biçimde haber alması için çalışan, bu işe gönül vermiş tüm gazetecilerimizin günü kutlu olsun. Özveriyle vatandaşlarımızın her şart altında bilgi edinmesini imkan sağlıyorsunuz. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için canla başla çalışan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte yürüdüğümüz Keşan’ımızın değerli basın mensupları başta olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum.Tevfik Işık, Ümmü Aktan, Cumhur Birsel, Ferhat Ezerçe, İrfan Tongo ve hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Helvacıoğlu’nun konuşması sonrasında basın mensupları meslek hayatlarıyla alakalı anılarını paylaştı.