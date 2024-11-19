Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı Vekili Mustafa Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, pazar esnafının sorunlarını yerinde incelemek amacıyla Cumartesi Pazarını ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kurulan pazarı ziyaret eden Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası yönetimi, esnafların zorlu çalışma koşulları ve artan maliyetlerle mücadele konusundaki sıkıntıları yerinde dinledi.

Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, özellikle mazot, gübre gibi girdilerin fiyatlarındaki artış, ürün maliyetlerini yükselterek esnafı zor durumda bıraktığına vurgu yaparak, esnafların üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve alım gücünün artırılması yönündeki yetkililerden de destek taleplerine ses oldu.

Ziyarette pazaryerinin mevcut durumu hakkında da esnaflarla görüş alışverişinde bulunulurken, pazaryerinin sorunlarının çözümü için Belediye Başkanının deneyimine güvendiklerini ifade etti. Vatandaşlar ise, pazarlardan daha uygun fiyatlı ve taze ürünlere ulaşabildiklerini belirtti.

Oda Başkan Vekili Mustafa Çakır, “Pazar esnafımız, şehrimizin ekonomisine önemli katkılar sağlayan, özverili çalışan bireylerdir. Onların sorunları bizim de sorunlarımızdır. Bu ziyaretle esnafımızın yaşadığı zorlukları bir kez daha görmüş olduk. Bizler de esnafımızın yanında yer alarak sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapacağız.” dedi.