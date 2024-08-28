Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle motosiklet kazalarının önlenmesi için yoğunlaşan ekipler, Edirne'nin tüm ilçelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan ilçesi Sazlıdere köyü başta olmak üzere, vatandaşların bilinçli birer motosiklet sürücüsü olmaları ve trafik kurallarına özen göstermeleri konusunda önemli uyarılarda bulunuluyor. Kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemi vurgulanırken, bu alışkanlığın kazaların ciddiyetini azaltacağı belirtiliyor.

Kahvehanelerde ve köy meydanlarında düzenlenen bilgilendirme toplantılarıyla, motosiklet sürücülerine trafik kuralları tekrar hatırlatılıyor. Yapılan denetimlerle de sürücülerin kurallara uyup uymadığı kontrol ediliyor.