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Trakya Üniversitesi öğrencileri 10 Ocak Çarşamba günü bir deney gerçekleştirecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Trakya Üniversitesi Uluslar arası Ticaret ve Finansman Öğrencileri Ronay Boztepe, Büşra Aydın ve Kader Oruç, okulda herhangi bir uzuv kaybı yaşamayan, engeli bulunmayan bireylere "Eğer bir engeli bulunsaydı nasıl olurdu" deneyi yapacaklarını belirtti.

Tekerlekli sandalyeyle sınıflarına çıkmalarını ve yaşadıkları zorlukları ve hissi bize aktarmalarını isteyeceklerini belirtten öğrenciler, deneydeki amaçlarının engelli vatandaşlara ve onların yaşadıklarına dikkat çekmek olduğunu kaydetti.

Sosyal deneyin Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda saat 10.00’da yapılacağı öğrenildi.