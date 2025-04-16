Ziraat Bankası Trakya Bölge Başkanı Tahir Ceylan ve Keşan Şube Müdürü Hakkı Kara, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede bölge ekonomisinin temel dinamikleri olan ticaret, sanayi, tarım ve turizm üzerine verimli istişarelerde bulunuldu.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Ziraat Bankası Trakya Bölge Başkanı Tahir Ceylan ve Ziraat Bankası Keşan Şube Müdürü Hakkı Kara, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TSO) ziyaret etti. Ziyarette Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Anbarcı ve Gürcan Özkul, Meclis Üyeleri Göksel Aktaş, Tarık Özbek, Mustafa Öztepe, Onur Güven ve Genel Sekreter Erdem Başak ev sahipliği yaptı.

BÖLGENİN EKONOMİK GELİŞİMİ GÜNDEMDEYDİ

Görüşmede, Keşan ve çevresinin ekonomik potansiyeli üzerine detaylı değerlendirmeler yapıldı. Tarım, sanayi, ticaret ve turizm sektörlerindeki mevcut durum, gelişim alanları ve iş birliği olanakları üzerinde duruldu. Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, bölgedeki işletmelerin finansmana erişiminde bankaların oynadığı kritik role değinerek, bu tür ziyaretlerin hem reel sektöre hem de finans dünyasına katkı sağladığını vurguladı.

ORTAK HEDEF: BÖLGESEL KALKINMA

Ziraat Bankası Trakya Bölge Başkanı Tahir Ceylan ise, bankanın Trakya’daki işletmelere yönelik desteklerini ve kredi politikalarını anlatarak, bölgenin ekonomik büyümesine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Şube Müdürü Hakkı Kara da Keşan’daki iş dünyasıyla daha yakın temas kurarak, yerel ekonomiye destek olacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

KEŞAN TSO’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Ziyaretin sonunda Keşan TSO adına yapılan açıklamada, “Bizleri ziyaret ederek değerli görüşlerini paylaşan Ziraat Bankası Trakya Bölge Başkanı Sayın Tahir Ceylan’a ve Keşan Şube Müdürü Sayın Hakkı Kara’ya teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.