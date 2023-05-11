Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ADÜ Tıp Fakültesi arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolü gereğince ADÜ Tıp Fakültesi’nde eğitim gören son sınıf öğrencileri Efeler Belediyesi’ni ziyaret etti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile bir araya gelen öğrencilere daha sonra Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, belediye birimlerinin görevleri ile halk sağlığı, iş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi verdi.





Öğrencilerle konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, doktorların ve sağlık çalışanlarının çok kıymetli olduklarını ifade etti. Başkan Atay, “Sizler bu ülkenin değerlerisiniz. Ne yazık ki bunu anlayamamış olanlar var. Problemler yaşıyorsunuz. Şiddete maruz kalıyorsunuz ve korkularınız var. Hak ettiğiniz maddi ve manevi değeri göremediğiniz için ülkemizden ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. En kısa sürede sorunları hep birlikte aşacağımıza olan inancım tam. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız, hepiniz çok kıymetlisiniz. Ülkemizden ayrılmayın. Sizlere çok ihtiyacımız var” dedi.