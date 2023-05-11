Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler'de inşaatına başlanan ve Aydın’ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı aralıksız olarak sürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde, 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından yapımı gerçekleştirilen hastane tamamlandığında Aydın ve Ege Bölgesi’nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede 270 bin metrekare inşaat alanına sahip bin 448 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi’nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ederken hizmete girmek için gün sayıyor.



Şehir Hastanesi ile ilgili teknik bilgiler paylaşan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasında “Dev sağlık üssü Şehir Hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Türkiye'nin 21. şehir hastanesi olarak hizmete girecek Aydın Şehir Hastanesi’nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Aydın Şehir Hastanesi inşaatı yaklaşık 140 bin metrekare arazi üzerinde, 270 bin metrekare inşaat alanı, 54 bin metrekare oturum alanı ve 2 bin 269 araçlı otopark alanına sahiptir. Şehir Hastanemizin yatak kapasitesi bin 448’e kadar ulaşabilecek olup, 221 olan mevcut poliklinik oda sayısı 365'e, yoğun bakım yatak sayısı 162'den 250'ya, ameliyathane sayısı 25'den 12'si nitelikli olmak üzere 34'e, palyatif yatak sayısı 21'den 60'a, hemodiyaliz ünitesi sayısı 35'den 45'e, kemoterapi yatak sayısı 20'den 54'e yükselecektir” ifadeleri yer aldı.