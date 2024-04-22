Aydın Tekstil Park’ta çocuklara dopdolu bir program hazırlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi, 23 Nisan’ı kentte coşkuyla kutluyor. Gün boyu; şişme oyun parkları, bilim ve deney evi, akıl oyunları kulübü, satranç kulübü, alevle cam işleme kulübü, resim kulübü, alan oyun etkinlikleri, Efeler Belediyesi Kent Orkestrası ve ikramlar eşliğinde çocuklar doyasıya eğleniyor.

Efeler’in kreşlerindeki çocuklar da gösteri yapacak

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, Efeler Belediyesi’ne ait Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören 3, 4 ve 5 yaşlarındaki çocukların da gösteri yapacağı 23 Nisan Etkinlikleri’ne tüm Efeler halkını davet etti.