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İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi okulların yarıyıl tatilinin başlaması sebebiyle 23- 26 Ocak tarihleri arasında Çocuk Şenliği düzenliyor.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek Yarıyıl Çocuk Şenliği ile kentte yaşayan çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmesi amaçlanıyor.

Yarıyıl Çocuk Şenliğinde lunapark, atlı karınca, şişme oyun parkı, planetaryum, drama oyunları, hava akrobasi gösterisi, çocuk diskosu, sihirbaz gibi etkinlikler çocukları bekliyor.

Efes Selçuk Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çocukların mutlu ve keyifli zaman geçirmelerini her zaman önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Her zaman söylediğimiz bir şey var; “Çocuklarımız mutluysa biz de muyluyuz”. Yarıyıl tatili gelmişken çocuklarımıza şenlikle bir karne hediyesi vermek istedik. Tüm çocuklarımızı 23- 26 Ocak tarihleri arasında düzenlediğimiz Yarıyıl Çocuk Şenliğimize bekliyoruz” dedi.