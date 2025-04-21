Bornova Belediyesi, İzmir’in efsane emniyet müdürlerinden Yılmaz Çapın’ın adını Kazım Dirik Mahallesi’ndeki bir parka verdi.İZMİR (İGFA) -İzmir’in sevilen emniyet müdürlerinden merhum Yılmaz Çapın’ın adı, Bornova Belediyesi tarafından Bornova Kazım Dirik Mahallesi’nde 230 ve 231 sokakların kesişiminde bulunan parka verildi. Düzenlenen anlamlı tören, Çapın’ın ailesi ve Bornova halkının katılımıyla gerçekleşti.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen törene, Yılmaz Çapın’ın oğlu CHP Bornova İlçe Başkanı Avukat Ertürk Çapın, kızı Prof. Dr. İlknur Cöcen, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, önceki dönem belediye başkanlarından Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Parkta Yılmaz Çapın’ın büstü yerleştirilirken, anısına bir sığla ağacı fidanı da toprakla buluştu.

Törende konuşan Yılmaz Çapın’ın kızı Prof. Dr. İlknur Cöcen, “Başkan Ömer Eşki’ye ve meclis üyelerine şahsım ve ailemiz adına çok teşekkür ediyorum. Mutluyum çünkü babamızın adı çok sevdiği Bornova’sında bir parka veriliyor. Üzgünüm, çünkü burada olmasını ve bugünü bizlerle yaşamasını isterdim. 11 yıldır özlemle anıyoruz. Onun ilkeleriyle büyüdük. Dürüstlüğü, sevgiyi, iyi insan olmayı, hep zorda olan insanların yanında durmayı bize ve torunlarına aşıladı. Koyu bir Altay taraftarıydı. Ben ‘Yılmaz Çapın’ın kızıyım’ dediğimde herkes onun iyi bir insan olduğunu söylerdi. Hep gurur duydum. Bugün burada olan herkese teşekkür ediyorum. Yıldızları yoldaşı olsun” sözleriyle dile getirdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise, "Siyasi kişilerin seveni de olur, sevmeyeni de ama ben onun hakkında kötü konuşanı hiç duymadım. Bornova’da yaşamış çok kıymetli bir değer. Böyle insanların ismi yaşamalı. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Dilerim Bornova nice Yılmaz Çapın’lar yetiştirir” dedi.