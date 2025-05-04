Edirne'de Keşan Genç Ordu U15 Takımı final maçına çıkmama kararı aldı. Uzunköprü Veteranlar’da 3.'lük maçına çıkmayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Genç Ordu U15 Takımı, Edirne U15 Ligi final karşılaşmasına tarafsız sahada oynanması yönündeki taleplerinin reddedilmesi üzerine final maçına çıkmama kararı aldı. Takımın antrenörü Fatih Uygun, düzenlediği basın toplantısında kararı kamuoyuyla paylaştı.

Antrenör Fatih Uygun, Edirne ASKF, TFF İl Temsilciliği, TÜFAD Edirne Şubesi, İl Hakem Kurulu ve Edirne merkez kulüplerinden belirlenen delegelerin oluşturduğu Edirne İl Tertip Komitesi tarafından final maçının Edirne’de oynanmasının zorunlu kılındığını belirterek, bu kararın adaletsiz ve taraflı olduğunu savundu.

Uygun, açıklamasında, final maçını Edirne'de, Edirne takımına karşı oynamaya mecbur bırakıldığını ifade ederek, "Tarafsız sahada oynanması yönündeki talebimiz reddedildi. Bu karar adalet, tarafsızlık ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmıyor. İlçe kulüplerinin ve çocukların emeğini yok sayan, onur kırıcı bir uygulama.” dedi.

Yıllardır finallerin ve play-off maçlarının Saraçhane Stadı'nda oynatıldığını, ilçelerden gelen çocukların yüzlerce kilometre yol kat ettiğini ve bu durumun sporcuları mağdur ettiğini dile getiren Uygun, hakem kararlarına da değinerek, bu durumun kurumlardan çok bireylerin hataları olduğunu belirtti ancak kulüplerin bundan ciddi biçimde etkilendiğini vurguladı.

Keşan Genç Ordu, aynı gün Edirne’de 3.’lük maçına çıkması beklenen Uzunköprü Veteranlar U15 takımıyla birlikte maça gitmeme kararı aldı. Her iki takım da Uzunköprü’de dostluk maçı yapacaklarını ve “kupa yerine çiçek, sevgi ve hoşgörü” hediye edeceklerini açıkladı.

Fatih Uygun, İl Tertip Komitesi’nin karar gerekçesini kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini belirterek, “Bu kararların hangi saiklerle alındığı açıklanmalıdır. Sene başında final maçlarının tarafsız sahada oynatılacağı ifade edilmişti. Buna rağmen ne değişti de yine Saraçhane'ye dönüldü?” dedi.