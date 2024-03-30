Ege Makedonya Göçmenleri Derneği (EGEMAKGÖÇ) Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Temel gıdalardan oluşan koliler vatandaşlara teslim edildi.İZMİR (İGFA) - EGEMAKGÖÇ dernek Başkanı Mustafa Kemal Uzunkaya, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için dernek olarak ellerinden geldiğince çalıştıklarını söyledi.

Mübarek Ramazan ayında bazı mahalle muhtarından gelen taleplere istinaden ihtiyaç sahiplerine ellerinden geldiğince yardımcı olabilmek için kampanya başlattıklarını belirten dernek başkanı Uzunkaya, "Bu kampanya kapsamı çerçevesinde bugüne kadar elimizden geldiğince ihtiyaç sahipli hemşehrilerimize temel gıda maddesi kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Biz Karşıyaka,'da yaşayan Makedonya göçmeni yurttaşları olarak geçmişten günümüze bu ve buna benzer yardım çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Bizlerin kültüründe yardımseverlik var onun için kampanyamıza yapılacak destekler ihtiyaç sahibi ailelere hemen teslim edilecektir. Bu Kampanyamızda bizleri yalnız bırakmayan desteklerini esirgemeyen Nergiz esnafına ve hemşehrilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.