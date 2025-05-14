İstanbul Bakırköy Belediyesi, 7 Mayıs 2024 tarihinde eski öğrencisi tarafından görevi başında katledilen eğitimci İbrahim Oktugan’ın ismini belediye binasının yanında bulunan sokağa verdi.İSTANBUL (İGFA) - “İbrahim Oktugan” isminin yaşatılacağı sokakta açıklamalarda bulunan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bakırköy olarak bu yaşananları kınadığımızı, unutmadığımızı ve eğitimcimizin ismini de Bakırköy'de yaşatacağımızı buradan söylemek istiyorum” dedi.

İstanbul Eyüpsultan’da özel bir lisede müdürlük yapan İbrahim Oktugan, 7 Mayıs 2024 tarihindeeski öğrencisi tarafından silahla vurularak görevi başında katledilmişti. Vahim olayın ardındanBakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu yönetimindeki 10 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen belediye meclisinde, “İbrahim Oktugan” isminin Bakırköy’de bir sokağa verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 48 sayılı belediye meclis kararının ardından, eğitimci Oktugan’ın ölümünün yıldönümünde, Osmaniye Mahallesi Belediye Yanı Sokak’ın ismi “İbrahim Oktugan Sokak” olarak belirlendi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu,belediye başkan yardımcıları, müdürler ve Osmaniye Mahalle Muhtarı Serdar Uzunoğlu ile birlikte Oktugan’ın isminin yaşatılacağı sokakta mesleği başında katledilenlere başsağlığı dileyerek bu olayların bir an önce son bulması için çağrıda bulundu.

“YAŞANANLARI KINIYORUZ, UNUTMUYORUZ”

Ülkenin faydası için görevini icra eden herkesin yanında olduklarını söyleyen ve cinayet vakalarının bir an önce son bulması için çağrıda bulunan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Kıymetli öğretmenimiz İbrahim Oktugan'ın birinci ölüm yıl dönümünde onu rahmetle anıyor, ailesine de tekrar başsağlığı diliyorum. İbrahim Oktugan yıllarını, ömrünün yarım asrını öğretmenlik yaparak, nihayetinde de bir özel Anadolu Lisesi'nde müdürlük yaparak tamamlamış değerli bir eğitimcimizdir. Değerli öğretmenimiz görevi başındayken, müdürlüğünü yaptığı okulda öğrencisi tarafından katledildi. Biz de bu olaydan sonra, Bakırköy Belediye Meclisimizde Osmaniye mahallemizin bir sokağına kıymetli öğretmenimiz İbrahim Oktugan'ın isminin verilmesi için bir teklifte bulunduk ve bu teklifimiz de oy birliğiylemeclisimizde kabul edildi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizde de onaylandı.Tam da belediye hizmet binamızın yanındaki sokağımıza kıymetli öğretmenimiz İbrahim Oktugan'ın anısına onun ismini verdik.Bakırköy olarak bu yaşananları kınadığımızı, unutmadığımızı ve eğitimcimizin ismini de Bakırköy'deyaşatacağımızı buradan söylemek istiyorum” diye konuştu.